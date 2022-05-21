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Torrent'ten Açıklama
4 Temmuz için sezon öncesi hazırlıklarımıza biz başladık. Eğer devam edemeyeceğimizi söylerse bunu kabul etmek zorundayız. Bu durumda Galatasaray için her zaman en iyisini dilemeye devam ederiz. Türkiye’de ve İstanbul’da bir süre daha yaşamaya devam edeceğim. Çünkü buraya bayılıyorum. Türk Ligi’ni de çok seviyorum. Takip etmeye devam edeceğim. Elimde olmayan şeylerle ilgili bunu söylüyorum. Elimde olan şeyler, sahada olanlar. Elimde yapabileceğim bir şey yoksa bu konuda kaygılanmıyorum. Kalırsam mükemmel olur. Önümüzdeki sezon için hangi oyuncularla oynayacağımız elimizde hazır. Başka bir antrenör gelirse de ben Galatasaray’ın maçlarını stadında seyretmek için çok kez ziyaret edeceğim.”
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