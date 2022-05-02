2 Mayıs 2022 Pazartesi

Boey'den Açıklama


 “Çalıştığımız konular üzerinde gol yedik. Özellikle ortalardan. Bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik. Çalıştığımız şeyler üzerinden ufak detaylarla gol yiyoruz.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 