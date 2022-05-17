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Kerem'den Açıklama
İstediğimiz, ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Bu sezonun ardından pek bir anlam ifade etmiyor. Bence mental açıdan ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Çok yorgunum hem mental olarak hem fiziki olarak. O an gol sevinci yapmaya ihtiyaç duymadım. Milli takım maçlarıyla birlikte bu sezon 52 maçta oynadım. Çok yorucu bir sezondu hem benim hem de takım için. Bu sezon bizim için iyi geçmedi. Bunun vermiş olduğu mental yorgunluk çok fazla etkiliyor takımı, ister istemez beni de. Fiziki yorgunluklar da eklendi. Zaman zaman performanslarda istenilen seviyeye çıkamıyorsunuz. Bu da beni tatmin etmiyor açıkçası. O yüzden bugün istediklerimi yapamadığım için kendime de kızdım. Belki de o yüzden gol sevincini yapmadım. Kendimi çok fazla zorlayan bir insanım. Kendimden beklentisi olan bir insanım. Sahada her zaman yüzde yüzümü verip çok iyi işler yapmak istiyorum. İnşallah sakatlanmadan sezonu bitiririz. Seneye de bakalım hayırlısı.”
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