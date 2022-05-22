22 Mayıs 2022 Pazar

Paragöz Çocuk


 Kylian Mbappe, PSG ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

🔹300 milyon Euro imza parası 🔹Yıllık 100 milyon euro net maaş 🔹Teknik direktörü o belirleyecek 🔹Sportif direktör konusunda söz sahibi olacak 🔹Gelecek ve gidecek oyuncuları o belirleyecek
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