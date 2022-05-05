29 Mayıs 2022 Pazar

5 CL Şampiyonluğu Olanlar


 Tarihte 5 #UCL şampiyonluğu yaşayan 10 oyuncu var

🏆🏆🏆🏆🏆 Ronaldo 🇵🇹 🏆🏆🏆🏆🏆 Benzema 🇫🇷 🏆🏆🏆🏆🏆 Carvajal 🇪🇸 🏆🏆🏆🏆🏆 Modric 🇭🇷 🏆🏆🏆🏆🏆 Bale 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🏆🏆🏆🏆🏆 Kroos 🇩🇪 🏆🏆🏆🏆🏆 Casemiro 🇧🇷 🏆🏆🏆🏆🏆 Marcelo 🇧🇷 🏆🏆🏆🏆🏆 Nacho 🇪🇸 🏆🏆🏆🏆🏆 Isco 🇪🇸 Hepsi Madridista.
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