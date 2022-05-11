“Bence çok dengeli bir maçtı. İlk yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Biraz daha üstünlük kurmuştuk; ama ikinci yarıda da daha çok pozisyon yakaladık diyebiliriz. Şu anda ligde en formda olan takımlardan bir tanesine karşı oynadık. Antrenörleri Emre’yi tebrik ederim. Sakatlıklardan dolayı oyuncular konusunda biraz savunmada ve ileride doğaçlamaya gitmek durumunda kaldık. Gördüğüm oyundan memnunum.” diye konuştu.
Omar ve Marcao’nun Adana Demirspor maçına yetişmesinin zor olduğunu söyleyen Torrent, “Bugün doktorla konuştum. Şu anda çok zor gözüküyor. Marcao antrenman yapmaya başladı. Omar başlamadı. Maçın önümüzdeki hafta hangi gün oynanacağı önemli bir detay.
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