Mostafa'dan Açıklama

Bu sezonu unutmamız, arkaya bırakmamız lazım. Bu sezonu hatırlamak istemiyoruz. Gol atarak sezonu bitirdiğim için mutluyum. İnşallah önümüzdeki sezon daha iyi bir başlangıç yaparız. Şu an bulunduğumuz pozisyon için çok üzgünüm.” diye konuştu.
Sezon için özeleştiri yapan Mohamed, “Kendi açımdan memnun değilim. Bu benim gerçek performansım değil. Bir dahaki sene daha iyi başlangıç ve hazırlık gerekiyor. Sezon içinde bazı sakatlıklar yaşadım. Yanımdaki arkadaşlarım da benim pozisyonumda iyi oynadı. Bazen fırsat ve şans bulamadım. Benim için iyi bir performans olmadı.
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