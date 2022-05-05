5 Mayıs 2022 Perşembe

Don Carlo


Carlo Ancelotti, 5. kez olmak üzere #UCL tarihinde en çok final maçına çıkan teknik direktör olacak! 🇮🇹 Marcelo Lippi - 4 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Sir Alex Ferguson - 4 🇩🇪 Jürgen Klopp - 4

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