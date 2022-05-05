5 Mayıs 2022 Perşembe

Afrika Laneti


2018'de  Yaya Toure'nin menajeri Dimitri Seluk: "Guardiola'nın Yaya Toure'ye yaptıklarından dolayı eminim ki, birçok Afrikalı şaman onun bir daha Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına izin vermeyecek! Haklı olup olmadığımı zaman gösterir."

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