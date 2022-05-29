29 Mayıs 2022 Pazar

Marcelo'nun Rekoru


 🇧🇷 Marcelo, Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu.

4x🏆 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 5x🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi 6x🏆 İspanya La Liga 2x🏆 Kral Kupası 5x🏆 İspanya Süper Kupası 3x🏆 UEFA Süper Kupası
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