Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Onların da bizim de şansımız oldu. Daha çok kontratak oyunu oynadık.
Zor bir sezon geçirdik bu sene hem benim için hem takım için. İki maçımız kaldı onları kazanmaya çalışacağız yeni sezona daha moralli girmemiz için.”
Morutan ile takıma alışma süreçleri hakkında ise oyuncumuz, “İkimiz de alıştık Türkiye’ye. Takım arkadaşlarıma, tüm çalışanlara ve teknik ekibe teşekkür etmek istiyorum. Alışma sürecini daha kolay atlatmamız için bize yardımcı oldular.
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