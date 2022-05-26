26 Mayıs 2022 Perşembe

Beşte Beş


 ⚡️Jose Mourinho, 5 Avrupa Kupası finali, 5 Kupa

🏆Porto (vs Celtic) 2003 🏆Porto (vs Monaco) 2004 🏆Inter (vs Bayern) 2010 🏆Manchester United (vs Ajax) 2017 🏆Roma (vs Feyenoord) 2022
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