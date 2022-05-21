Galatasaray’da 100. maçımı oynamak çok büyük bir şeref. Bu kadar büyük bir takımın parçası olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. 100 maç herkese nasip olmayacak bir şey. Ben bunu gerçekleştiren grubun içerisindeyim artık.” diye konuştu.
Sezonu değerlendiren Babel, “Bizim açımızdan ilginç bir sezon geçti. Bütün insanların şampiyonluk ve gol beklentisi fazlaydı ancak bazı sezonlar iyi olmayan zamanlar geçiriyorsunuz. Böyle zor sezonlarda bazı şeyler öğreniyorsunuz. Burada kalan oyuncular bu deneyimlerden yararlanarak geleceğe devam edecekler.
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