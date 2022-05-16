16 Mayıs 2022 Pazartesi

Beş Büyük Ligde Şampiyonluk Sayıları


 🏆 36 - Juventus

🏆 35 - Real Madrid 🏆 32 - Bayern Münih 🏆 26 - Barcelona 🏆 20 - Man Utd 🏆 19 - Liverpool 🏆 19 - Inter 🏆 18 - Milan 🏆 13 - Arsenal 🏆 11 - Atletico Madrid
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