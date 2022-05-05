5 Mayıs 2022 Perşembe

Salah Maçı Beklerken


 - "İntikam, intikam istiyor mu yeğen?"

+ "İstiyor dayı, her şeyden çok intikam istiyor."
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