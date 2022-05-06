6 Mayıs 2022 Cuma

Don Carlo Tarzı


 Carlo Ancelotti: "Stilimi oyunculara göre adapte ederim. Futbolda iki şey var: Pratik ve estetik. Pratik takıma göredir, kollektif olmaya bağlıdır. Estetik ise oyuncuların yeteneklerine bağlıdır. İkisini birleştirebilirseniz başarı gelir."

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 