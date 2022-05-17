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Gomis'ten Açıklama
Büyük taraftarımız daha fazla çabayı hak ediyor. Elimizden gelen en iyi performansı göstererek ligi iyi bir noktada bitirmeliyiz. Maalesef bazı sezonlar böyle olur. Taraftarımızı mutlu etmek için gelecek sezon kendimizi kanıtlayıp, takım olarak ligi daha iyi bir noktada bitirmeliyiz. Benim futbolcu olarak sahaya odaklanmam gerekiyor. Galatasaray büyük bir kulüp. Tüm futbolcular olarak bu kulüp için en iyi noktayı düşünmeliyiz. Ben oyuncu olarak performansımın en iyisini göstermeliyim. Gelecek yıl hedefim Galatasaray’da oynamayı hak eden oyunculardan biri olmak, kulübün hedefi ise şampiyon olmak.”
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