Oyundan Mutluyum

“Son haftaların formda takımı Kayserispor’u Kayseri’de yenmek kolay değil. Oyunun ilk dakikasından 93. dakikaya kadar oyunun kontrolünü alan, pozisyonları bulan, oyuna hükmeden bir Galatasaray olduk. Muhakkak ki bir-iki hatamız oldu. Bugün gösterdi ki o hatalardan ceza da yesek sahada bunun üstesinden gelebileceğiz. Sahaya yayılış ve oyun anlayışı açısından iyiydik. Pozisyon bulmakta sıkıntı çekmedik. En çok keyif aldığım şey, özellikle hücum organizasyonlarındaki oyuncu çeşitliliğiydi. Ben bundan çok keyif alıyorum. Hep aynı oyuncular değil, neredeyse her oyuncumuz hücum organizasyonlarında vardı. Bu, taktikten ve disiplinden çok daha fazla keyif veren bir şey. Böyle olduğu zaman, tüm takım oyundan keyif alıyor. Takım keyif aldığında da herkes sahaya bunu yansıtıyor. Takımımı kutluyorum. Bir-iki rötar yaptık. Ligin bitimine daha çok var. Kayıplar ve kazançlar olacak. Galatasaray’da bugün giren oyuncular çıkan oyuncuları aratmadı. Anlayışımızı sahaya yansıttığımız için mutluyum.”
“Böyle olmalı. Bir teknik adam oyuna dokunup müdahale edecekse bir şey beklediği için bu değişikliği yapar. Bugün olduğu gibi bizim oyunumuz, 60’tan sonra bazı oyuncuların girmesini gerektirdi. Özellikle kenarlardan biraz sıkıntı yaşamaya başladık. Orta sahamızda yorgunluk gözüktü. Hücumda da orta saha gibi koşmasını beklediğimiz bir anlayış var. Burada bir zaaf olduğunu gördük ve diğer arkadaşlarımıza şans verdik. Her oyuncu oynamamanın üzüntüsünü çeker. Benim oyuncularıma her zaman anlattığım bir şey vardır. Oyuncu bu zamanlarda kendini düşünür; ancak teknik adam takımı düşünür. Giren oyuncularımız hiçbir kapris ve üzüntüyü yansıtmayarak hamle oyuncusu gibi hareket ettiği için başarılı oldular.. Henry, Soso, Kerem, Babel ve Etebo çok başarılı oldular. Diğer arkadaşlarının yerlerine girdikten itibaren sonuna kadar en iyi işleri yaptılar. Skoru yükselttiler ve oyunu garanti altına aldılar. Nitekim onlar oyuna girdikten sonra ciddi bir tehlike yaşamadık. Çünkü biz tehlike yaşamadan kendimize yaşatıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın böyle bir huyu var. İnşallah bu değişecek. Kayserispor ciddi bir rakip. Kendilerine başarılar diliyorum. Seyredenlerin keyif aldığı bir maç olduğunu tahmin ediyorum. Bizim keyif almamız kadar seyircilerin de futbolumuzdan keyif alması önemli.”
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