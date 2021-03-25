25 Mart 2021 Perşembe

Burak'tan Büyük Değişim


 25 yaşından sonra golcü,30 yaşından sonra büyük golcü,35 yaşından sonra iyi futbolcu oldu.

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