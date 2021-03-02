2 Mart 2021 Salı

Pep Anlayana Ders Vermiş


 '19 maçlık galibiyet serinizi neye borçlusunuz' sorusu üzerine Pep Guardiola:

"Çok fazla paramız var ve bu sayede birçok harika futbolcu satın alabiliyoruz.
Ortayı Yapan zaman:
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