Geri Döndük

Kayseri deplasmanında takımımız sahaya Fernando Muslera - DeAndre Yedlin, Marcao, Luyindama, Marcelo Saracchi - Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Emre Akbaba - Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed onbiriyle çıktı. Maç öncesi kadro açıklandığında 4-4-2 formasyonunda hangi düzende sahaya yayılacağı merakla beklenen Galatasaray, santrayla birlikte 4-1-3-2 düzeninde sahaya yayıldı. Marcao ve Luyindama'nın arasına kadar giren Taylan, oyun kurma konusunda da merkezde Emre Akbaba ile önlü arkalı görev yaptı. Emre Kılınç ve Gedson Fernandes ise biraz daha çizgilere yakın oynarken, özellikle Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao bir çok pozisyonda orta sahaya kadar çıkarak merkez hücumlarda duvar olmayı başardı. İki forvetin orta alana gelerek markajındaki stoperi öne çıkarttığı alanlara Emre Akbaba ve Gedson Fernandes'in koşular yaparak rakip ceza sahasına girdiği göze çarptı.
Santrayla birlikte tabir-i caizse topun tek sahibi olan ve tüm hatlarıyla rakip yarı alanda oyunu oynayan Galatasaray, zaman zaman savunmada büyük pas hataları yaparak gole davetiye çıkartsa da bu noktada ilk yarıda şansı yaver gitti. Maçın ilk ciddiği atağında yardımcı hakem her ne kadar ofsayt bayrağını kaldırmış olsa da, merkezde gerçekleşen pas oyunu sonrasında Gedson savunma arkasına nefis bir pas gönderdi. Falcao'nun vuruşu dışarıya çıkarken, yardımcı hakem Kolombiyalı golcünün ofsaytta olduğuna hükmetti. Bu pozisyondan bir kaç dakika sonra Yedlin'in arka direğe nefis ortasında Emre Akbaba'nın kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen pozisyonda Falcao'nun geriye çıkarttığı pasta Gedson'un altı pas üzerinden vurduğu şuta savunma son anda dokundu ve top kornere gitti. Oyunun ilk 15 dakikalık bölümünde %75'in üzerinde topla oynama oranına sahip olan Galatasaray, oyunun 25. dakikasında Mostafa Mohamed'in kafa vuruşuyla rakip kaleyi yoklasa da rakip kaleci Doğan'ı geçemedi. Bu pozisyondan sadece bir dakika sonra Radamel Falcao ikili mücadeleye girdiği iki rakibinin arasından pasını çıkarttı ve Emre Akbaba'nın şutu öncesinde savunma kademeye girerek tehlikeyi önledi. 25 dakikada rakip kaleye 5 şut atan Galatasaray, dakikalar 30'u gösterdiğinde Yedlin'in sağ taraftan nefis ortasına yükselerek kafayı vuran Radamel Falcao ile gole çok yaklaştı ancak sonuç alamadı. Fatih Terim'in öğrencileri Kayseri deplasmanında aradığı golü 44. dakikada El Tigre'nin usta işi vuruşuyla buldu. Sol kanattan Saracchi'nin ortasına özgeçmişine yakışır bir vuruş yapan Radamel Falcao ağları havalandırarak takımımızı öne geçirdi ve devre bu skorla sona erdi.
İkinci yarının başından itibaren yeniden oyunun kontrolünü ele alan Galatasaray, her ne kadar rakip kalede farkı açma şansı bulamasa da savunmasında da rakibine pozisyon vermedi. Devrenin başında Emre Akbaba'nın kaleciden dönen şutunu Mostafa Mohamed kontrol etmek isterken harcarken, bir kaç dakika sonra Saracchi'nin soldan ortasında Mostafa Mohamed'in kafa vuruşu dışarıya gitti. Bu pozisyondan bir dakika sonra Emre Kılınç üç rakibini çalımlayarak topu ceza sahasına taşımak isterken, Emre Akbaba arkasında bomboş durumdaki Radamel Falcao'ya topu aktaramadı. Karşılaşmada dakikalar 66'ı gösterdiğinde kullanılan köşe vuruşunda Marcao ön direkten topu arka direğe aktarırken, Emre Akbaba müsait pozisyondan yararlanamadı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve hücumda bir çok şansı değerlendiremeyen Emre Akbaba karşılaşmanın 67. dakikasında kenara gelirken, Henry Onyekuru oyuna dahil oldu. Mücadelenin 75. dakikasında Kerem ön alanda topla buluştu ve rakibinden kurtuldukatn sonra savunma arkasına nefis bir pas bıraktı. Radamel Falcao çaprazda önce kaleciyi çalımladı, ardından da etkili bir şutla kaleyi yokladı ancak direğe çarpan top oyun alanını terk etti. Pozisyonla ilgili olarak da yardımcı hakemin bayrağı havaya kalktı ve ofsayt kararı verildi. Karşılaşmada son 15 dakikalık bölüme girildiğinde Gedson Fernandes yerini Sofiane Feghouli'ye bırakırken, Cezayirli oyuncu takımın hücumdaki oyun aklı olmaya başladı. Üçüncü bölgedeki tüm pas istasyonlarında topu kontrol eden ilk isim olurken, fizik olarak da geçtiğimiz hafta oynanılan Sivasspor maçından daha hazır bir görüntü çizdi. Galatasaray adına beklenen ikinci gol dakikalar 81'i gösterdiğinde geldi. Onyekuru'nun sol kanattan başlattığı atakta Radamel Falcao ceza sahasında topla buluştu ve sert şutunda üst direğe takıldı. Ancak dönen topu takip eden Onyekuru tek vuruşla topu filelere göndererek farkı 2'e çıkarttı. Mücadelede normal sürenin sonlarına gelirken Sofiane Feghouli oyun zekasını gösterdi ve müthiş bir asiste imza atarak geceyi noktaladı. Orta alanda topla buluşan Cezayirli yıldız oyuncu, yaklaşık 35-40 metrelik nefis bir pas atarak Henry Onyekuru'yu kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Onyekuru ceza sahasına girdikten sonra tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi; 3-0.
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