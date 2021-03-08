8 Mart 2021 Pazartesi

Yine Çılgın Atıyor RL


 Robert Lewandowski bu sezon

🏟
 32 Maç
⚽
34 Gol
🅰
 8 Asist
Ortayı Yapan zaman:
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