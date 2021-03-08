Kayıp 2 Puan

Fatih Terim, kazanılması gereken Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de hem zorunluluktan hem de form durumu nedeniyle değişikliğe gitti. Sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Marcelo Saracchi ilk 11'deki yerine geri dönerken, savunmanın sağında da Martin Linnes görev yaptı. Ankaragücü karşısındaki ilk 11'den tam 6 oyuncuyu değiştiren Terim, mücadeleye Muslera - Linnes, Marcao, Donk, Saracchi - Taylan, Gedson, Belhanda - Babel, Onyekuru ve Falcao onbiriyle başladı. Mücadelenin ilk 5 dakikalık bölümünde orta alanda Taylan'ın savunma arkasına attığı uzun toplarla rakip yarı alanda tehlike yaratmaya çalışan Galatasaray, özellikle Henry Onyekuru'nun beceriksizliğinin de kurbanı oldu. Dakikalar 8'i gösterdiğinde Gedson Fernandes'in penaltı noktasına yakın bir noktasında ceza sahası içerisinde şutunu kaleci çıkartırken, bu pozisyondan sadece bir dakika sonra Galatasaray kalesinde golü gördü. Ryan Donk ve Yatabare arasında yaşanan hava topu mücadelesinde Donk topu ıskalarken, Martin Linnes kaleci Muslera'ya dönmek istediği anda büyük bir hata yaptı ve top Gradel'in önünde kaldı. Max Gradel'in düzgün şutunda top ağlarla buluşunca konuk ekip öne geçti. Golden sonra rakip yarı alana tüm hatlarıyla yüklenen Galatasaray, eşitliği beş dakika sonra buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Radamel Falcao önce rakibini ekarte etti ve uzak köşeye nefis bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak skora dengeyi getirdi. Golden bir kaç dakika sonra Ryan Babel sağ çizgiye inerek içeriye doğru yerden ortaladı ancak arka direkte müsait pozisyonda Henry Onyekuru dışarıya vurdu. İlk yarım saatlik bölüm geride kalırken, Saracchi'nin soldan ortasında Younes Belhanda'nın gelişine şutu dışarıya gitti. Dakikalar 38'i gösterdiğinde Galatasaray adına yine bir savunma rezaleti yaşandı. Kullanılan taç atışı sonrasında üç savunma oyuncumuzun uzaklaştıramadığı hava topunda Gradel seken topa sert bir şutla kaleyi yokladı. Fernando Muslera'nın kurtarışı sonrasında altı pasa seken topta Ryan Donk ve Martin Linnes müdahale yapamadı. Yaşanan karambolde Tyler Boyd topa dokundu ve top ağlarımızla buluşarak konuk ekip tekrardan öne geçti. Yenilen bu gol sonrasında rakip yarı alanda eşitliği aradığımız pozisyonlarda rakip savunma kademeye girerek tehlikelerin büyümesini önledi ve mücadelede ilk 45 dakika konuk ekibin üstünlüğü ile geçildi.
Galatasaray maçın ilk yarısını %65 topla oynama oranıyla tamamlarken, %84 pas isabetiyle toplamda 234 başarılı pas yaptı. İlk yarıda rakip kaleye 4 şut atan takımımız 2 isabet sağladı.
Soyunma odası dönüşünde iki takımda da herhangi bir değişiklik olmadı ve iki takım da maça başladıkları ilk 11'lerle ikinci yarıya başladı. İkinci yarının başlaması beklenirken Ryan Donk kenara gelerek bir problem yaşadığını belirtti ve kulübede tedavisi gerçekleştirildi. Tecrübeli oyuncu tedavisinin ardından ikinci yarı başlarken, Donk sadece üç dakika sahada kalabildi ve 48. dakikada yerini Christian Luyindama'ya bıraktı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte oyunu tüm hatlarıyla rakip yarı sahada oynayan Galatasaray, rakip ceza sahasında bir çok kez pozisyona girdi ancak bunları değerlendiremedi. Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşlarında Radamel Falcao kafa vuruşlarıyla rakip kaleyi yoklarken, Onyekuru'nun soldan ceza sahasına sık sık girdiği pozisyonlarda da aradığı golü bulamadı. Dakikalar 61'i gösterdiğinde Linnes'in ortasında altı pasta kafayı vuran Babel rakip kaleciyi geçemezken, bir kaç dakika sonra sağdan ceza sahasına giren Babel rakibini çalımlamak isterken, elle oynama sonrasında takımımız penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Radamel Falcao topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru 2-2'e getirdi. Golün ardından Galatasaray'da iki değişiklik daha gerçekleşti ve Belhanda - Babel ikilisi kenara gelirken, Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu. Son 10 dakikalık bölümde ise teknik direktör Fatih Terim oyuna Arda Turan ve Halil Dervişoğlu'nu da sürerek tamamen rakip ceza sahasına yüklenmeyi denedi. Her ne kadar bu değişiklikler sonrasında Galatasaray'da merkezde yalnızca Taylan Antalyalı kalsa da, oyunun son bölümünde fizik olarak hazır olmayan Sofiane Feghouli hücuma yönelik orta saha rolünde oynadı. Cezayirli oyuncunun başrolde olduğu son 10 dakikalık sekansta Galatasaraylı oyuncular rakip kaleci Ali Şaşal'ı geçemedi. İlk olarak 80. dakikada Feghouli'nin kullandığı kornerde penaltı noktasında topla buluşan Halil Dervişoğlu topu üstten dışarıya vururken, 90+6'da ceza sahası dışından Feghouli'nin nefis şutunu kaleci köşeden çıkarttı. Mücadelenin son dakikası ise tam bir karambol oldu ve Sivasspor savunması kale çizgisine etten duvar ördü. Luyindama'nın pasında Kerem'in şutu savunmadan dönerken, dönen topta Arda Turan'ın şutunu savunma karşıladı. Üçüncü kez gelişen atakta Kerem bir kez daha vurdu ancak yine savunmadan döndü. Böylesine bir karambolün ardından maçın son düdüğü geldi ve takımımız evinde Sivasspor karşısında 2 puan bırakarak liderlik yarışında büyük bir yara aldı.
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