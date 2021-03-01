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Arda & Mohamed
Mostafa Mohamed'in çok hızlı şekilde Galatasaray'a adapte olmasında kaptan Arda Turan önemli rol oynadı. Mısırlı golcü Florya'ya adım atar atmaz hemen ağabeylik yapmaya başlayan Arda, Mostafa ile özel olarak ilgilenirken, hem Galatasaray'ın hedeflerini hem de Süper Lig'deki oyun yapısını genç arkadaşına anlattı. Tecrübeli futbolcu saha içerisindeki performansıyla da alkış alıyor. Erzurum karşılaşmasında sahanın birçok noktasında görev yapan Arda, galibiyette anahtar rol oynayan isimlerden biri oldu. Galatasaray'ın ara transfer döneminde Zamalek Kulübü'nden kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, muhteşem performansını sürdürüyor. Erzurumspor karşısında takımının iki golünü de kaydeden Mısırlı futbolcu, 6'ncı resmi maçında 6'ncı golünü kaydetti. Takıma çok çabuk uyum sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, taraftarların gönlünü de fethetti.
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