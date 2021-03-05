5 Mart 2021 Cuma

Mesut Ol


 Mesut'un sakatlandığı pozisyonda Fredy'nin teması sadece faul,kartlık hareket değil. Sakatlanma sebebi ayağı çime takılmış. Hakeme değil zemine kızın.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçında çok net,tartışmasız 2 penaltı verilmedi. Novak'ın ve Altay'ın yaptığı %101 penaltı. Artık ne yorum yapılsa boş ! Çok kirli bir sezon.

Antalyaspor'un net 2 penaltısının verilmediği maç sonrası hala utanmadan hakem diye ağlayan FB li varsa hiç düşünmeden ikametgahı İsrail'deki Ağlama Duvarının oraya aldırsın.

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