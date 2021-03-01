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Kazanmaya Devam
Beşiktaş derbisindeki yenilginin ardından Yukatel Denizlispor maçıyla galibiyet serisine başlayan Fatih Terim'in öğrencileri, Erzurumspor zaferiyle üst üste 8'inci 3 puanını aldı. Puanını 57'ye çıkaran sarı-kırmızılılar, diğer maçları beklemeksizin haftayı lider kapatmayı başardı. Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular, kazanılan her maçın ardından galibiyeti unutup yeni hedefe yüzünü çeviriyor. Sarı-kırmızılılar, şimdi ise MKE Ankaragücü maçına odaklanmaya başladı. Takım, kritik deplasmanda da kayıp vermek istemiyor.
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