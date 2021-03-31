31 Mart 2021 Çarşamba

Kaçan Balık Büyük Oldu


 3 maçlık Milli maç serisi başlamadan kime sorsan 3 maç 7 puana çok iyi derdi ancak Hollanda ve Norveç'i yenip Letonya ile berabere kalınca kaçan 2 puana üzüldük.

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