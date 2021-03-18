18 Mart 2021 Perşembe

Klopp & Lewa


Çalıştırdığınız en iyi oyuncu kimdi' sorusu üzerine Jürgen Klopp: "Robert Lewandowski. Başka bir oyuncu söylesem Lewy'ye haksızlık yapmış olurdum. Bugün olduğu oyuncuya dönüşenilmek için kendini zorlama şekli ve yaptığı fedâkarlıklar, olağan dışı işlerdi."

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