Klopp & Lewa

Çalıştırdığınız en iyi oyuncu kimdi' sorusu üzerine Jürgen Klopp: "Robert Lewandowski. Başka bir oyuncu söylesem Lewy'ye haksızlık yapmış olurdum. Bugün olduğu oyuncuya dönüşenilmek için kendini zorlama şekli ve yaptığı fedâkarlıklar, olağan dışı işlerdi."
Fernando Santos'tan Gedson Fernandes'e övgü! - [image: Gedson Fernandes] *Galatasaray* devre arasında orta sahaya Benfica'dan Gedson Fernandes'i katarak önemli bir takviye yapmıştı. Portekiz Milli Tak...
4 saat önce
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