10 Mart 2021 Çarşamba

Taktik Deha Pirlo Reis


 Ya işte Pirlo efendi öyle kitapta atıp tutmakla olmuyormuş değil mi bu işler? Juventus yönetimi hala nasıl kovmuyor anlam veremiyorum.

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