30 Mart 2021 Salı

Bu İşte Bir Yanlışlık Var


Babası Sergio Agüero, dedesi Maradona ve vaftiz babası Leo Messi olan Benjamin Agüero Maradona; "Futbol izlemeyi sevmiyorum"

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 