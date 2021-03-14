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Soso Fark Yarattı
Kayserispor deplasmanında 3-0 kazanarak puanını 61'e yükselten ve ligde 2 maç sonra kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da, sakatlıktan dönen yıldız isim Sofiane Feghouli, ligdeki 100. maçına çıktı. Bu süreçte yıldız oyuncu Galatasaray'da gole en fazla katkı yapan isim oldu. Süper Lig'e geldiği 2017/18'den bu yana Galatasaray formasıyla en fazla golde pay sahibi olan isim Sofiane Feghouli (23 gol & 22 asist). Cezayirli yıldız Kayserispor karşısında da Onyekuru'nun attığı 3. golde asist yapmayı başardı.
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