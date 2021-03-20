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Hataları Düzelteceğiz
Kötü bir yenilgi aldık bu akşam. Defansif anlamda bazı hatalarımız oldu. Bu hatalarımızı düzelteceğiz. Milli takım arasından dönüşte tekrar hep beraber çalışma fırsatı bulacağız. Önümüzde hala 10-11 maç daha var. Futbolda her şey mümkün olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu son maçları da iyi bir şekilde ele alıp iyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor.Futbolda her şey olabilir. Şu anda hiçbir şey kaybedilmemiş değil. Önümüzde 10-11 maç daha var. Açıkçası bizim yapmamız gereken tek şey futbolumuza odaklanmamız. Futbolumuza odaklandıktan sonra da sezon sonunda ne olacağını hep beraber göreceğiz.”
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