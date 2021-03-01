Muslera İle 300 Maç

"Çok mutluyum. 10 senedir kendimi evimde gibi hissettiğim bir kulüpteyim. Burada birçok maç oynadım, başarılar kazandım, şampiyonluklar kazandım. Umarım şampiyonluklar ve kupalar kazanmaya devam ederim. İnanılmaz bir duygu. Bana onur ve gurur veren bir duygu. Diğer taraftan Fatih hocamın bendeki yeri her zaman bambaşkadır. 2011 yılında bana güvenip beni bu kulübe getiren insandır Fatih Terim. 300 maç oynadım ve bugün bunun ödülünü Fatih hocamın elinden aldım. Bu yüzden bu ödül benim için daha değerli oldu. Aileme de çok teşekkür ediyorum. Bu 300 maçta, 10 sezonda bana destek vererek bugünlere gelmemi sağladılar. Galatasaray gibi büyük bir camiada böyle bir başarıya ulaştığım için çok mutluyum."
Bir süre daha Luyindama'yla devam edeceğiz gibi - Luyindama da son haftalarda formayı aldı. Bir süre daha onunla devam edeceğiz gibi. Yeteneğine asla lafımız yoksa da, geçen sezon yaşadığı sakatlığın ar...
3 saat önce
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