Kayserispor 0 - Galatasaray 3

Kağıt üstünde zor olan maçı dk. 70 ten sonra kolaya çevirdik. Net skor güzel galibiyet oldu.Maç öncesi çift forvet beklense de Emre Akbaba tercihi herkese sürpriz oldu. Her maç elbette Falcao-Mohamed beraber oynamayacak ama bu yapı bazen maç çözecek. Akbaba zaten asla fizik gücü ile fark yaratan biri değil. Asist ya da gol atmazsa hatta atsa bile çoğu zaman takımı 10 kişi oynatıyor. Emre Kılınç ve Gedson oyuna tempo katma anlamında istekli ve başarılıydı. Taylan zaten belli seviyenin altına neredeyse hiç düşmüyor. Yedlin ve Saracchi sürekli bindirme yaptı ve zaten ilk gol Saracchi'nin güzel pası ile geldi. Akbaba yerine forvet arkasında Feghouli'yi artık 11'de görmek gerekiyor.Onyekuru ve Kerem kenardan gelerek oyuna hız anlamında destek oldu. İkisi de bu kadro içinde çok kıymetli bana göre.Attığı 2 gol ona moral olacak. Feghouli oyun aklını çok yukarıya taşıyor. Arda sahada değilse bu konuda ilk isim Soso olur.
Luyindama ve Marcao basit ve beklenmedik hata yapmadığı sürece akan oyunda kolay gol yemez bu takım. Rizespor'u yenip Milli takım arasında oyunu geliştirmek Terim ve takımın elinde.
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