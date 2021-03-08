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Kötü Zemin Etkiliyor
İlk yarı iyi oynadığımız düşünüyorum. Onlara 1-0’lık skor avantajı verdik. Bu tür durumlarda 1-0 geriye düştüğünüz zaman geri dönüş yapmak zor oluyor. Böyle saha koşullarında geri dönüş yapmak hayli zor. Etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynayan bir takımız. Sahaya çare bulunması lazım. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz. Sosyal medyada ve gazetelerde sahanın ne koşulda olduğunu görüyorsunuz. Sahanın daha iyi olması lazım. Florya’daki antrenman sahamız bile buradaki sahadan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarını tutup burasının düzeltilmesi gerekiyor.”
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