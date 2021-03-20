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Mücadeleye Devam
"Aslında top bizdeyken iyi oynayan taraftık. Maalesef rakibe pozisyonları biz verdik. İlk iki golde hataları biz yaptık. Bundan dolayı çok üzgünüz. Geriye düşmemize rağmen müthiş bir mücadele ile 2-1 öne geçtik. Ondan sonra maçı vermek bizi gerçekten çok üzdü. Geriye düştükten sonra panik havası olmadı. Hepimiz yeterli süre olduğunu söyledik ve mücadeleye devam ettik; ama mağlup olduk. Bunun için çok üzgünüz. Lig henüz bitmedi. Mücadeleye devam edeceğiz.”
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