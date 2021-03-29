29 Mart 2021 Pazartesi

Bu kadar Kolay Mı Bu İşler


 Martin Linnes: "Türkler, Haaland ile karşılaşmaktan korkuyor.'' (21 Mart)

Stüdyo mikrofonu
Norveç teknik direktörü Stale Solbakken: "Cebelitarık maçı bizim için hazırlık maçıydı. Oyuncularım, Türkler ile karşılaşmak için sabırsızlanıyor." (24 Mart)
Norveç Bayrağı
 Norveç 0-3 Türkiye
Türkiye Bayrağı
 (27 Mart)
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