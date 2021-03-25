Türkiye 4 - Hollanda 2

İlk 11 de 9 futbolcu Avrupa liglerinde oynuyor. Öyle Avusturya-Belçika-Portekiz ligi değil üstelik. İngiltere-Fransa-Almanya ve İtalya ligi. Gelecek sezon Uğurcan'da Ayrupa'ya transfer olur.
Hollanda eski gücünde olmasa da grubun favori takımı. 4 gollü galibiyet ile başlamak büyük moral oldu. Forvet hariç her bölgege çok zengin oyuncu grubumuz var. Burak şu an müthiş katkı veriyor ama yaş 36 oldu. Cenk ve Enes o seviye için eksik bana göre.
Kötü oynayan yoktu ve herkes görevini yaptı ama maça damga vuranlar Burak,Uğurcan,Okay,Ozan Kabak ve Çağlar bana göre.Kenan çok gösterişsiz ama müthiş yararlı oynuyor. Rakip beki resmen çıkarmıyor presle. Hakan Ç. imza gollerinden birini attı ve 3-0 ile rahatladık derken çok baskı yedik ve iki anlamsız golle takım kısa süre şoka girdi.Burak frikikten müthiş gol attı ve maç yine bize döndü.
Maçın sonunda 2 müthiş kurtarış üstüne bir de penaltı kurtaran Uğurcan bu forma benim dedi.
Norveç ve Letonya maçından da 4 puan gelirse önümüz açık.
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