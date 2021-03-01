Kale Sağlam Ellerde

Çok önemli bir başarı. Çok zor maçlar geçirdik. Buna rağmen çok önemli zaferlerle ayrıldık sahadan. Aldığımız galibiyetler takımımızın tüm hafta çalışmasının bir ürünü. Hocamız bizi defansif ve ofansif olarak çok iyi hazırlıyor. Hafta boyunca o kadar iyi hazırlanıyoruz ki; maça geldiğimizde bunu sahaya yansıtma şansımız oluyor. 8'de 8 yaparak buraya kadar iyi getirdik. Her maç bizim için final. Umarım böyle devam ederek mutlu sona ulaşırız."
"Galatasaray benim için çok önemli bir camia. Benim evim. Şu ana kadar beraber çok iyi işler başardık. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz bence. Galatasaray'da futbolu bırakmak benim için çok büyük gurur ve onur olur. Profesyonel kariyerime baktığınızda hemen hemen tüm kariyerimi Galatasaray'da geçirdim. Bu karşılıklı konuşulup halledilebilecek bir şey bence.
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