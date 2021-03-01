Galatasaray 2 - Erzurumspor 0

Çok daha rahat kazanılır diye düşünülen bir maçtı başlamadan önce. Biraz rakiple biraz zeminle mücadele edip net skorla tamamladık. Kalecin ve golcün üst düzey olunca kilidi bir şekilde açıyorsun bu ligde.
Rakip maçın başında Marcao'ya baskı yaparak topu Luyindama ile çıkarmaya zorladı diyebilirim. Luyindama Yedlin bölgesinden verim alamayınca o dönem Onyekuru ve Arda'yı da iyi kullanamadık ve arada yer değiştirdiler. Maç başında Gedson iyi ama Emre ve Ömer kötüydü sonra Emre içeri çok iyi bir top çevirdi ve ilk gol geldi. Taylan ve Belhanda'lı orta saha ile pas oyunu daha kolay Etobo ve Gedson işin tempo kısmıda daha aktif rol alıyorlar. Babel ve Belhanda kötü maç çıkardı. Top tutmamız gereken bölgede hep top kaybı yaşadık ve rakip olmadık pozisyonlar buldu.
Takım bazı anlarda Soso'nun oyun aklını fena halde arıyor şu nispeten kolay fikstürde artık devreye girmesi gerekiyor.
8 maçlık fikstürü kayıpsız geçmek muazzam ama anlamlı olması için Hatayspor maçına kadar bu şekilde kayıpsız devam etmek gerekiyor. Yolun sonu şampiyonluk !
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