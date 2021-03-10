10 Mart 2021 Çarşamba

Ronaldo'nun Sonu


 Real Madrid ile bir ara CL kupasına ambargo koyan CR7 Ronaldo, Juventus ile dibe vurdu. 2019 Çeyrek finalde Ajax'a, 2020 son 16 da Lyon'a ve 2021 de son 16 da Porto'ya elendiler. Bırak kupa,yarı final görmedi Portekizli.

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