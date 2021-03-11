11 Mart 2021 Perşembe

Bir Devrin Sonu Yaklaşıyor


 Şampiyonlar Ligi'ndeki 2004/05 sezonundan bu yana ilk defa ne Lionel Messi ne de Cristiano Ronaldo çeyrek finale kalamadı.

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