Beklenen Ayrılık Beklenmeyen Anda Younes Belhanda

Belhanda konusunda bugüne kadar sayısız yazı yazdım hatta ''Kokoreç gibi seven çok sever sevmeyen nefret eder ortası yoktur'' demişliğim var. Son olay artık bardağı taşıran damla olmuş belli ki. Yönetimi belki Belhanda'dan fazla eleştirdim ama bu karar başka.
Saha zeminini eleştirdi,hakaret etmedi diyen yanılıyor. Dünyanın her yerinde kulüp yönetimi patron , futbolcu ise işçidir. Eleştiri ayrı şey basın önünde hakaret ayrı şey. Bunu soyunma odasında söylese süreç belki yönetilir, para cezası ile konu kapatılırdı.
Bir futbolcu saha zemini için kulüp yöneticilerini eleştirirken '' Twiter'da İnstagram'da vakit geçireceğine gel statla ilgilen'' gibi bir üslupla konuşamaz. Konuşursa kapının önüne koyulur. Bu konuda haksız olan Belhanda !
Sözleşmesinin bitimine 3 ay kala para cezası ve süresiz kadro dışı da bir seçenek ama niye böyle yaptılar demem. Öyle konuşursan bedeline katlanırsın. Geçmiş ve gelecek 3 aylık saha içi performansı bu konudan bağımsızdır. Maç sonu adrenalin yüksek iken söylemin bedeli bu !
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