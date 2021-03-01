1 Mart 2021 Pazartesi

Gedson Çok Daha İyi Olacak


 “Takım olarak iyi bir iş çıkardığımızı ve çok önemli bir 3 puan kazandığımızı düşünüyorum. Zor bir maçtı saha şartları anlamında da zor bir maçtı. Buna rağmen iyi mücadele eden, iyi oynayan bir Galatasaray vardı. O yüzden kendimi de iyi hissediyorum. Diğer taraftan takım olarak da iyi performans gösterdik. 83 numara benim için önemli bir numara. Profesyonel kariyerime ilk adım attığımda numaram 83'tü o yüzden öyle bir özelliği var.”

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