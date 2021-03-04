Beklenmeyen Sonuç

Galatasaray, hafta içi müsabakasında küme düşme mücadelesinden kurtulmaya çalışan Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştı. Teknik direketör Fatih Terim haftalardır kazanan ilk 11'inde tek bir değişiklik yaparak savunmada Marcao'nun tandeminde Ryan Donk'a görev verdi. Mücadelenin başlama vuruşuyla birlikte topa sahip olan ve kontrollü bir oyun sergileyen Galatasaray, rakip savunmanın arkasına sızan kanat oyuncularıyla rakip kalede tehlike yaratmaya çalıştı. İlk 10 dakikalık bölümde Arda ve Onyekuru ikilisinin başrolde olduğu üç pozisyondan yararlanamayan takımımız, 10 dakikalık sekansta rakip kalede dördüncü tehlikesini Gedson Fernandes ile yarattı. Bu baskılı bölümde aradığı golü bulamayan Galatasaray, oyunu ikinci bölgede başarılı bir şekilde oynarken üçüncü bölgede yaratıcılık sorunu yaşamaya devam etti. Merkezde özellikle Etebo'nun tamamen defansif, Gedson'un ise hazır olmaması nedeniyle yaratıcılık görevi tek başına Emre Kılınç'a kalırken milli oyuncu rakip savunma arkasına koşu atan Onyekuru ve Mohamed'i topla buluşturmakta sorun yaşadı. 20'li dakikalarda soldan ortalayan Ömer'in ortasında Henry Onyekuru kafayı vururken kaleci Korcan çizgide çıkarttı. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde ise rakip savunmanın büyük hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç topu yan ağlara vurdu. Bu fırsatları net bir şekilde harcayan takımımız, mücadelenin 45. dakikasında Arda Turan'ın rakibiyle girdiği pozisyonda çıkan penaltı kararı sonrasında geriye düştü. Rakip oyuncudan seken top ceza sahası içerisinde Arda'nın eline çarparken maçın hakemi Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi ve topun başına geçen İbrahim Akdağ hata yapmayarak takımını öne taşıdı. İlk yarının son bölümünde herhangi bir pozisyon olmadı ve Galatasaray soyunma odasına geride girdi.
Soyunma odasına 1-0 geride giden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ikinci yarıya üç değişiklik yaparak başladı. İlk yarının ardından DeAndre Yedlin, Arda Turan ve Emre Kılınç'ı kenara alan Terim, oyun formasyonunu da 4-4-2'e döndürerek Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu ve Radamel Falcao'yu sahaya sürdü. İkinci yarının ilk pozisyonunda Onyekuru'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Falcao dönerek kontrol ettiği pozisyonda şutunda kaleci Ricardo'yu geçemedi. Rakip kalede çok adamla ve kalabalık bir şekilde pozisyona girmeye çalışan Galatasaray, kalesinde dakikalar 55'i gösterdiğinde ikinci golü gördü. Hızlı gelişen Ankaragücü atağında Lobjanidze ceza sahası önünde topla buluştu ve Marcao'yu birebirde geçtikten sonra Muslera'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda topun dibine girerek düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ev sahibi ekibin farkı 2'e çıkartmasının ardından dakikalar 57'i gösterdiğinde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maça damgasını vuracak karara imza attı. Mostafa Mohamed'in rakibiyle ikili mücadelesinde "dirsek attığı" gerekçesiyle direkt kırmızı kartına başvuran maçın hakemi Meler, pozisyonu da VAR'a izlemeye tenezzül etmedi. Bu dakikadan sonra 10 kişi mücadele eden Galatasaray, her ne kadar rakip kalede pozisyonlara girse de bu ataklar olgunlaşamadan tamamlandı. Galatasaray adına maçtaki dördüncü değişiklik 80. dakikada gelirken, Etebo kenara gelerek yerini Sofiane Feghouli'ye bıraktı. Bir kaç dakika sonra da Gedson Fernandes'in yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu. Bu değişikliklerin ardından ve skorun da etkisiyle Fatih Terim'in öğrencileri topyekün rakip yarı alana gitmeye çalıştı ancak aradığı pozisyonu bulmakta zorlandı. Karşılaşmada uzatma dakikalarına girildiğinde Ryan Donk ön alanda topu kazandı ve savunma arkasına doğru oynadı. Kerem Aktürkoğlu ceza sahası çizgisi üzerinde topu kontrol edip çok düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın son anlarında başka bir pozisyon olmadı ve mücadele bu skorla tamamlandı.
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