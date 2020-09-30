30 Eylül 2020 Çarşamba

Saygı


 Lionel Messi: "Hata yapmış olabilirim, eğer yapmışsam daha iyi ve güçlü bir Barcelona için yapmışımdır."

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