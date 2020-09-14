14 Eylül 2020 Pazartesi

Bu İşin Piri Scott Piri


 Sahada yürüyen oyuncu yoktu, fizik kondisyon üst düzeyde. Bu galibiyet herkesten önce Scott Piri’ye yazar.

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