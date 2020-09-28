28 Eylül 2020 Pazartesi

Başladığı Gibi Bitti


Twitter gazlaması ile 3 atarız 5 atarız diyen tayfa vardı ama GS-FB maçlarının havası başkadır. Daha iyi elbette oynayabilirdik ama FB daha iyi oynadı diyen olmaz herhalde. Kaleci Fatih'in kurtardığı şut sayısı 0 ( yazı ile sıfır) !

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