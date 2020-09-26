26 Eylül 2020 Cumartesi

İnce Değil Kalın Bir Ayar


Fatih Terim: "Marcao gerçekten az bulunan oyunculardan biri. Oram ağrıyor, buram ağrıyor demez, bir takım oyuncusu."

Ortayı Yapan zaman:
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