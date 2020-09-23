Başa Bela Belo Şov Yaptı

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlarken takımdan gönderilmesi gündemde olan Younes Belhanda gösterdiği performansla beğeni topladı. Başakşehir maçında enfes bir gole imza atan Belhanda, attığı golün dışında maç boyu performansıyla da şov yaptı. Son iki maçta 180 dakika sahada kalan Belhanda, %90.4'lük pas isabetiyle de zirveye çıktı. 30 yaşındaki orta saha performansıyla Fatih Terim'in gözdesi oldu. Belhanda'nın böyle devam etmesi durumunda sezona damga vuracağı konuşulmaya başlandı. WhoScored'in verilerine göre Süper Lig'de ilk 2 haftanın en değerli oyuncusu 8,22 puanla Younes Belhanda oldu.
Biraz da bu yüzden sol tarafa hızlı bir kanat profili bakılmamalı - Başakşehir maçındaki pas bağlantıları bu şekilde. Öncelikle söylenecek şey, takım bağlantılarının birbirinden uzak ve kopuk olmaması. Geçen sezonki kötü...
1 saat önce
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